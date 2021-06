Esce del fumo da uno stabilimento balneare e scatta l'allarme. Attorno all'una di questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Finale Ligure sul lungomare.

Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero interessato alcuni frigoriferi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento finalese. Ancora in via di accertamento le cause del rogo.