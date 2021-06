Dal 25 al 27 giugno tornano le Cengiadi: il programma

Tutto pronto per la sedicesima edizione delle Cengiadi. La manifestazione ludico sportiva si terrà dal 25 al 27 giugno a Cengio.

Tutte le attività si svolgeranno all'aperto: calcio a 5 su erba sintetica categoria adulti (da 15 anni compiuti); calcio a 5 su erba sintetica categoria ragazzi (11 - 14 anni); calcio a 5 su erba vera categoria bambini (fino a 10 anni); dragon bike (bambini e ragazzi) percorso misto con biciclette mountain bike; fly paper (aerei di carta) costruzione e lancio aeroplanini; passeggia e degusta (passeggiata rilassante con ristoro); biglie sulla sabbia; hockey su prato; lancio dell'uovo; calcio balilla (adulti da 15 anni compiuti); calcio balilla (ragazzi fino a 14 anni); ping Pong; rotoballe (balle di fieno tonde); beach volley (adulti); basket (adulti); mini basket (bambini e ragazzi); freccette (specialità cricket); scherma (promozione sport) e danza (promozione sport).

Pre-iscrizioni CLICCA QUI; link all'evento con i calendari delle attività proposte CLICCA QUI; sito riferimento con tutta la genesi dal 2005 ad oggi CLICCA QUI.

Cengiadi 2021 sedicesima edizione

Programma

Venerdì 25 giugno

Dalle ore 19.00 apericena presso l’Idea Bar (l’apericena è disponibile tutta la serata); arrivo del tedoforo inaugurazione ufficiale Cengiadi; ore 20 quadrangolare del cuore Nida Onlus - CRI Cengio - Team Cengiadi - Pink Team. Il quadrangolare ha lo scopo di sensibilizzare le problematiche legate al femminicidio e la violenza sulle donne. sarà presente il pink team (squadra formata interamente da donne) madrine dell'evento.

Sabato 26 giugno

Dalle ore 9 alle 12 dragon bike bambini. Ritrovo alle ore 9 presso reception Cengiadi - località Isole; dalle 13 alle 14 pausa pranzo; dalle ore 14 alle 16 flying paper; dalle ore 14 alle 19 calcio balilla; dalle ore 15 alle 16.30 biglie sulla sabbia; dalle ore 17.00 alle 20.00 calcio: bambini (su erba vera) e ragazzi (su erba sintetica) in collaborazione con l'Asd Cengio Calcio; dalle ore 18 danza sportiva e danza paralimpica in collaborazione con l'Asd Semplicemente Danza); dalle ore 18. alle 19 gara delle rotoballe.

Domenica 27 giugno

Dalle 8 calcio adulti a 5 giocatori su erba sintetica in collaborazione con l'Asd Cengio Calcio; dalle ore 8.00 alle 19 beach volley in collaborazione con l'Asd New Volley Valbormida; dalle ore 9 alle 12.00 ping pong; dalle ore 9 alle 12 passeggia e degusta (ritrovo alle ore 9 presso reception Cengiadi - località Isole); dalle ore 10 hockey su prato (con struttura gonfiabile in collaborazione con l'Asd Pippo Vagabondo - Cairo Montenotte); dalle 13 alle 14 pausa pranzo; dalle ore 14 alle 17.30 torneo di freccette (specialità cricket); dalle ore 16.00 alle 18.00 basket lovers; pomeriggio dedicato agli amanti di questo sport con partite, giochi di abilità (giro d’italia, tiri liberi, tiri da tre, all star) e altro presso il Cengiadi Stadium (in collaborazione con basket lovers team); dalle ore 16 dimostrazione di scherma e possibilità di provare con tecnici e atleti (in collaborazione con Circolo Scherma Savona); dalle ore 17.30 lancio dell’uovo; ore 19 circa premiazioni.