Music Style-L’Atelier delle Voci, tre artisti alla ribalta

Inizio estate con il botto per le artiste Maria Clotilde Muzio e Raffaella Garrone, premiate da Sunrise Italia per il successo ottenuto dai loro nuovi singoli presentati lo scorso anno ad un evento online durante il Festival di Sanremo 2021.

Maria Clotilde Muzio scuote gli animi con un pezzo graffiante e fuori dalle righe, “Spade e Lame”, scritto dal Soprano Daniela Tessore. È un brano che parla di una donna sicura di sé, incurante degli sguardi critici della gente mentre insegue il proprio sogno. “Questa sono io”, dice Maria Clotilde, che il 16 giugno ha ricevuto il premio “Social Media Hit 2021” per il suo singolo, direttamente dalle mani di Tony Dispari, grande musicista che ha girato il mondo negli anni Sessanta e che ha collaborato con Luigi Albertelli, autore di “Zingara” e “Ufo Robot”.

È sempre Tony Dispari, il 16 giugno, ha consegnato il premio “Track of the Year 2021” a Raffaella Garrone per il suo singolo “Tatataratata”, anche questo nato dal genio di Daniela Tessore. In questo brano, la voce sensuale di Raffaella ci travolge, con un ritmo prorompente che ci fa ballare dalla prima all’ultima nota. Nelle sue parole, “Questa canzone esprime la mia voglia di libertà, di leggerezza”, sicuramente un brano da ascoltare quest’estate.

Dalla scuderia di Music Style-L’Atelier delle Voci, di cui Daniela Tessore è titolare, fa parte anche il tenore Eliano Giusto, che il 15 giugno 2021 ha visto pubblicato su YouTube il suo primo inedito, “Follia Tu Sei Mia”, scritto dalla Tessore. È un brano carico di passione, che ci riporta ad un’arte fatta di emozioni, emozioni che Eliano sa esprimere in modo sublime con un’interpretazione da brivido.

Questi singoli saranno a breve disponibili su tutti gli stores digitali. “Spade e Lame”, interpretato da Maria Clotilde Muzio, è in uscita il 9 luglio 2021, “Tatataratata”, di Raffaella Garrone, sarà disponibile dal 31 luglio 2021, mentre “Follia Tu Sei Mia”, di Eliano Giusto, uscirà il 23 settembre 2021. Nel frattempo, potremo goderci queste canzoni sul canale YouTube di Music Style-L’Atelier delle Voci.

Lo staff di Music Style ed FT vede impegnati Aldo Giannuzzi e Michela Caviglia nella realizzazione dei video clip degli Artisti della Tessore che ogni anno supporta i propri allievi in un percorso musicale ricco di esperienze e risultati notevoli.