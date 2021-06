Laigueglia, la polizia locale potenzia i controlli: un nuovo vice comandante e quattro agenti a tempo determinato

Iniziata finalmente la stagione balneare sotto i migliori auspici per una Liguria “in zona bianca”, l’amministrazione comunale di Laigueglia implementa i servizi della polizia locale sulla sicurezza urbana, mettendo sul campo un nuovo ufficiale con funzioni di vice comandante e quattro agenti a tempo determinato.

Ottimi risultati sono già stati ottenuti nella lotta contro il commercio abusivo e la contraffazione. Numerosissimi capi di abbigliamento dei migliori brand di vestiti, borse e scarpe, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’impegno su questo fronte della polizia locale è giornaliero, ed impegna agenti in servizi anche in abiti borghesi, ma le modalità di vendita di molti venditori abusivi si fanno sempre più sofisticate, utilizzando cataloghi e consegnando il prodotto individualmente su appuntamento, riducendo così il quantitativo di merce trasportata a rischio sequestro.

Il sistematico controllo del territorio ha condotto anche al ritrovamento di depositi utilizzati come ricoveri notturni di merci contraffatte. Sono iniziati anche i servizi “antitaccheggio” sul mercato settimanale con controlli e personale che invita gli avventori ad un comportamento più adatto per evitare i furti ed allontanare soggetti che possono risultare molesti ad un pacifico svolgimento dell’attività commerciale. Risulta sicuramente primaria importanza evitare che specialmente nei luoghi di assembramento persone dedite a delinquere possano approfittare della situazione, e spesso dell’età delle persone coinvolte, per derubarle.

Intensificati anche i controlli stradali, in particolare i fine settimana nelle zone interessate da una forte affluenza veicolare dove si possono generare casi di intralcio e pericolo alla circolazione.

Il primo cittadino Roberto Sasso del Verme ribadisce che: "Quest’anno dovrebbe essere l’anno della ripartenza e del ritorno alla normalità; in concerto con il comandante della polizia locale Valentina Ruaro abbiamo implementato il personale del comando, con tangibili riscontri operativi, e concordato dei programmi per il raggiungimento di specifici obbiettivi inerenti la sicurezza urbana. Mi impegnerò, come l’amministrazione comunale, per garantire un tranquillo periodo estivo ed una pacifica e sicura convivenza di residenti e turisti".