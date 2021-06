Savona, l'asilo di via Moizo sta per passare ai privati. Comitato Genitori: "Ci chiediamo il perchè di questa scelta"

"Stiamo assistendo ancora una volta allo smantellamento di un altro pezzo degli asili nido comunali di Savona, anche quello di via Moizo è destinato a chiudere".

A comunicarlo è il Comitato Genitori Savona contrariati dalla decisione del comune di privatizzare ulteriomente le strutture dedicate ai bimbi.

"Ormai è sicuro: a settembre solo la struttura di via Chiappino sarà a diretta gestione pubblica, tutti gli altri plessi saranno in mano alle cooperative. Sembra chiaro che il progetto sia quello di sostituire il personale comunale con quello dei privati a mano a mano che i primi vanno in pensione" proseguono.

"Noi genitori ci chiediamo il perché di questa scelta: perché non c’è la volontà di portare avanti un servizio alla cittadinanza che tanto è stato apprezzato in tutti questi anni dalle famiglie? Perché si vuole mettere il tutto in mano ai privati? Perché non si assumono, come per la polizia municipale, nuovi elementi per sostituire gli educatori in uscita?" si chiedono dal Comitato Genitori Savona.

"Fare appello all’attuale amministrazione ci sembra del tutto inutile, visti i trascorsi e la confermata volontà di proseguire sulla strada segnata. Ci rimane solo da chiedere ai candidati futuri sindaci: cosa avete intenzione di fare per il settore del sociale? Possiamo aspettarci una inversione di tendenza? Possiamo sperare che il Comune si “riprenda” quello che sino ad oggi ha voluto dare via? E’ lecito sognare dei servizi dedicati ai nostri figli? Grazie a chi ci vorrà dare una risposta: il Comitato Genitori Savona è sempre disponibile per un confronto costruttivo" concludono i rappresentanti.