È ambientata sull’Isola Gallinara ‘Un’estate senza mamma’ di Grégory Panaccione

Una ragazzina francese in vacanza in Liguria diventa amica delle strane creature che vivono sotto il mare e sull'isola di fronte alla spiaggia.

Non si tratta di Luca, l’ultimo film Pixar, ma di ‘Un’estate senza mamma’, fumetto del francese Grégory Panaccione, ispirato alla tragedia del naufragio dell’Annamaria al largo di Albenga del luglio 1947.

Lucie trascorre le vacanze in Italia, insieme a una coppia di amici di sua mamma, che non parla una parola di francese. Nonostante l’ostacolo della lingua, Lucie fa amicizia con il suo coetaneo Riccardo e soprattutto con Roberto, uno strano esserino che abita nel muro della casa.

È un’estate straordinaria, che vede la bambina scoprire il mondo incantato che si trova sull’Isola Gallinara, dove abita una tribù di pesci parlanti con i piedi, e il mistero che Roberto e quelle creature nascondono: un segreto legato a una tragedia consumata in quelle acque oltre mezzo secolo prima.

Dal maestro francese del fumetto muto, autore di ‘Un oceano d’amore’, ‘Match e Il mio amico Toby’, una storia fantastica tra Moebius e Miyazaki. Un racconto pieno di umorismo, mistero e meraviglia, raccontato senza parole ma con moltissima poesia.

Grégory Panaccione, nato a Antony in Francia nel 1968, vive e lavora a Milano.

Il suo primo libro è un fumetto muto, ‘Toby mon ami’, pubblicato nella collana che Lewis Trondheim cura per Delcourt e in Italia da ReNoir Comics. Seguono ‘Âme perdue’, ‘Match’, ‘Qui ne dit mot’, con Stéphane De Groot, ‘Chronosquad’ con Giorgio Albertini e ‘Minivip & Supervip’, che riprende i personaggi creati da Bruno Bozzetto.

‘Un oceano d’amore’, sceneggiato da Wilfrid Lupano e pubblicato in Italia da ReNoir Comics, ha vinto il premio per il miglior fumetto assegnato da Fnac nel 2015 ed è stato candidato a tre Eisner Awards nel 2019.