Savona 2021, il Pd al fianco di Marco Russo: "Al lavoro per esprimere le migliori competenze in una lista ricca e competitiva"

"Il Partito Democratico di Savona ha da subito individuato nel percorso del Patto il progetto politico giusto con cui relazionarsi per costruire insieme la proposta politica per Savona 2021. La sintonia sui temi principali, oggi già ben articolati nell'Agenda e il progetto politico innovativo proposti da Marco, con il progetto per la città al centro sono la strada giusta per una alternativa che non sia un semplice 'altro'". Si apre così la nota stampa diffusa dal Partito Democratico comunale di Savona, che conferma una volta di più il sostegno dem alla candidatura di Marco Russo in vista delle prossime elezioni cittadine.