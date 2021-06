Sicurezza, Salvini (Lega): “Più Forze dell’Ordine in arrivo a Savona”

“Rinforzi in arrivo in provincia di Savona, con più di 30 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine da metà luglio a metà settembre. È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni. Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni. Dalle parole ai fatti”.



Ad affermarlo è il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

“Da tempo chiedevamo una maggiore attenzione, siamo soddisfatti che grazie al lavoro di squadra che parte dal territorio e arriva fino al nostro sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e al segretario federale Matteo Salvini, siamo riusciti a offrire un rafforzamento di 75 nuovi agenti agli organici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza liguri. Ringraziamo tutto il personale delle Forze dell’Ordine che riesce quotidianamente a gestire con abnegazione e sacrificio il nostro bene comune. È evidente che, oltre a questo importante obiettivo raggiunto, sarà indispensabile un profondo cambiamento della politica immigratoria incontrollata che, anche come abbiamo potuto vedere ieri con l’episodio della stazione di Termini a Roma, contribuisce al disordine pubblico, creando al contempo alienazione in persone sbattute prima in Italia e poi abbandonate a loro stesse”.



Lo ha annunciato, invece, l’assessore regionale alla Sicurezza della Lega Andrea Benveduti.

“Rinforzi in arrivo per le Forze dell’ordine in Liguria. Dalle parole ai fatti. In particolare, per la provincia di Savona sono previsti 30 donne e uomini in divisa in più da metà luglio a metà settembre. È un importante segno di attenzione nei confronti del Savonese. Questi agenti andranno a rafforzare l'organico di coloro che sono già in campo e che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. Si potrà in questo modo pianificare ancor meglio prevenzione e controllo del territorio con un occhio rivolto sempre all’immigrazione clandestina. Peraltro proprio stamane sono stati individuati altri 23 migranti nascosti in un camion sull’A10 all'altezza di Ceriale. Una circostanza ormai all’ordine del giorno da Genova a Ventimiglia. In ogni caso, l’arrivo dei rinforzi per le Forze dell’ordine è un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno di Matteo Salvini e alla collaborazione del sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni che ringraziamo. Con la Lega al governo i rinforzi per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, si sommano a nuove assunzioni”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Brunello Brunetto in merito al nuovo Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.