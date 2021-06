Vaccarezza (Cambiamo!) incontra il direttivo dell'Associazione Balneari Alassini

Il capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria Angelo Vaccarezza incontra il direttivo dell'Associazione Balneari Alassini.

"E' stato un confronto utile sulle scelte che la città del Muretto dovrà operare per massimizzare i vantaggi creati dall'utilizzo dei finanziamenti Regionali richiesti e finanziati con fondi di Protezione civile" commenta Vaccarezza.

"È necessario un confronto urgente con l'amministrazione comunale per non rischiare di vanificare l'arrivo dell' ultima tranche dei nove milioni di euro ottenuti dalla Regione - conclude - Incontro importante per non perdere l'opportunità di ridare a questa città gli spazi per dare servizio turistico e non solo".