Albissola Marina, il 25 giugno la presentazione del libro ‘La Barrantana’ di Mirko Micheletti

A quasi tre anni dall’uscita di ‘Terra di streghe – Albisola e dintorni fra realtà e fantasia’, Mirko Micheletti, uno degli autori, torna sul tema con la pubblicazione di ‘La Barrantana’. Il libro sarà presentato, grazie all’ospitalità dell’Associazione Cultura e Solidarietà, nella sala incontri del MuDA, in via dell’Oratorio 2, ad Albissola Marina, venerdì 25 giugno alle ore 17,30. Con l’autore, interverranno Nanni Basso, Teresita Colombo, Maddalena Pescio e Marisa Mantovani.

Il volume (178 pagine) è ambientato prevalentemente ad Albisola, tra il 1732 e la fine del 1700. La Barrantana è una delle cinque streghe (le altre sono Miodina, Millemusi, la Cicchetta e la Vecchietta) che le leggende dicono abbiano vissuto tra Albisola, Ellera e il Bricco Spaccato. Micheletti, saltabeccando fra realtà e fantasia, porta avanti una storia che si intreccia con gli avvenimenti realmente verificatisi in quei tempi in Liguria.

Ai riti ancestrali si affianca, e a volte si sovrappone, la realtà di oggi, con un ruolo importante per il computer e le sue risorse. L’atmosfera è spesso cupa, il linguaggio a volte crudo. A tratti si ha come la sensazione che le streghe, e la Barrantana in particolare, incombano ancora oggi e sopravvivano nelle realtà locali con tutto il male che possono portare con sé.

Tanti i personaggi che si muovono nello scenario descritto dall’autore, e tante le storie, che partono da un manoscritto, rinvenuto per caso in una vecchia credenza. In un’antica casa di un minuscolo borgo isolato oltre il paese di Ellera, che si chiama Striera. Già il nome è tutto un programma.