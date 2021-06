Albissola, Marco Tozzi è il nuovo comandante della Polizia locale: “La divisa come servizio alla collettività”

“Cercherò di portare la mia esperienza personale in 24 anni di lavoro, non ho mai pensato che la polizia locale sia qualcosa di diverso da un servizio che l’amministrazione offre ai cittadini, di prevenzione oltre che di accertamento. Vorrei far vedere la divisa come un servizio alla collettività”.

Si presenta così il nuovo comandante della Polizia locale di Albissola Marina Marco Tozzi che succede così alla storico numero uno del comando albissolese Marina Briano, andata in pensione lo scorso fine febbraio dopo 38 anni di servizio.

Tozzi si è insediato nella giornata di ieri dopo aver vinto il concorso che si è svolto nelle scorse settimane.

“Insieme abbiamo fatto un primo punto sulla situazione dell’organico e sull’organizzazione attuale del servizio: ci vorrà qualche giorno affinché il nuovo comandante prenda dimestichezza con il suo nuovo incarico, ma già da oggi, inizieremo una serie di riunioni operative con i componenti del comando, allo scopo di organizzare i servizi, iniziando a impostare, per quando possibile, i nuovi obiettivi strategici da raggiungere” il commento dell’assessore alla Polizia locale e Sicurezza urbana Luigi Silvestro.

Il neo comandante, ha una formazione giuridico-economica (laurea in economia aziendale con un master in management) e umanistica (laurea presso la facoltà teologica dell’Italia settentrionale) ha maturato un’esperienza nelle pubbliche amministrazioni nel quale è stato impiegato dal 1993.

“Ritengo che il periodo estivo sia il più pieno di risorse e iniziative, il recente passato ha smorzato alcune di quelle problematiche presenti nei luoghi di turismo - ha continuato Marco Tozzi - L’impegno sarà quello di affrontarle, mediante sicuramente l’apporto dei colleghi, cercando di creare le giuste situazioni per la sicurezza della collettività”.

“Quello del nuovo Comandante Tozzi è proprio il profilo migliore che ricercavamo, per proseguire nell’attività sinergica tra tutte le componenti della civica amministrazione: una consolidata esperienza professionale e soprattutto necessitavano di una figura proveniente da fuori, estranea in buona parte alle dinamiche del territorio” prosegue Silvestro che ha ringraziato il vice comandante Otello Genovesi per il lavoro di coordinamento e operatività sul territorio svolto in questi mesi di transizione.