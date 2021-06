Bastia d'Albenga, i bambini del nido e della scuola dell’infanzia cantano "We Will Rock You” con il cantante Lamberti

Lunedì 21 giugno, festa della musica. La scuola dell'infanzia SS Annunziata e il nido Fate e Folletti di Bastia D'Albenga hanno celebrato questa giornata dedicata alla musica (progetto che nasce in Francia nel 1981) ospitando, nel giardino della struttura, un live di Alessandro Lamberti, frontman dei “Lambertz” nota cover band del ponente ligure.

Quest’iniziativa parte da un percorso di crescita che viene portato avanti durante tutto l’anno. Infatti, l’ascolto di diversi brani e generi musicali, al nido e alla scuola dell'infanzia, riveste un ruolo fondamentale per le fasi di apprendimento che scandiscono le giornate dei bambini. Tale modalità permette ai bambini di sviluppare un vocabolario di ascolto vario e diversificato, lasciandoli liberi di ascoltare e interagire con vocalizzazioni musicali, senza semplificazioni ma, anzi, proponendole nella loro complessità.

È importante proporre esperienze che favoriscano l’ascolto, partendo dalla quotidianità, dagli interessi dei bambini e dalle naturali competenze. Così facendo si stimola la curiosità e si allena la scelta dei gusti, il riconoscere delle sensazioni e delle emozioni.

Seduti sul prato, proprio come a un concerto vero, nel giardino della scuola, i bambini hanno potuto godere dello spettacolo in totale sicurezza e hanno cantato a squarciagola, con l’artista, “We will rock you”, il celebre brano dei Queen che li ha accompagnati per l’intero anno educativo.