Carcare, il consigliere comunale Alessandro Lorenzi si dimette

Alessandro Lorenzi, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali con la lista "Lorenzi Sindaco", ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Carcare.

"Questa decisione era nell'aria da tempo - spiega l'avvocato Lorenzi - A causa del lavoro (e per questioni personali) non riuscivo più a gestire al meglio l'impegno preso. Dopo essermi confrontato con i consiglieri del gruppo e con le persone che mi hanno sostenuto, ho ritenuto opportuno fare questa scelta".

"Non entro nel merito della sua scelta - spiega Rodolfo Mirri, capogruppo del gruppo di opposizione "Lorenzi Sindaco - Dico solo che è condivisibile ed anche che avvalora il suo profilo umano. Alessandro è stato un consigliere un amico sempre presente durante l’attività istituzionale, ha sempre dato un contributo personale fattivo e appassionato. Ed è per questo che intendo ringraziarlo a nome mio e a nome di tutto il gruppo che rappresento, per il suo lavoro svolto sempre con serietà, continuità e responsabilità.

Al suo posto in Consiglio comunale entrerà Alessio Morrone.