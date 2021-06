Coronavirus: continuano a calare i dati in Liguria, tasso di positività allo 0,33%

Nuovo minimo storico del tasso di positività al Covid-19 e pochissimi nuovi contagi in tutta la regione, anche se dobbiamo registrarne tre nella nostra provincia.

Sono infatti 10 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 2.950 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.253 antigenici rapidi), uno ogni 295 pari allo 0,33%.

Come detto tre contagiati nella nostra provincia contro uno solo dell'imperiese, 5 a Genova e uno nello spezzino. Infine su tutta la Liguria si registra un morto di Covid, un 73enne a La Spezia.

Questi gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria:

Tamponi processati con test molecolare: 1.348.638 (+2.950)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 366.003 (+2.253)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.169 (+10)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.649 (-9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 91 (+1)

Savona 230 (-5)

Genova 989 (-6)

La Spezia 226 (-1)

Residenti fuori regione o estero 54 (-)

Altro o in fase di verifica 59 (+2)

Totale 1.649 (-9)

Ospedalizzati: 35 (-7); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 11 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 5 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 190 (-11)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.172 (+18)

Deceduti: 4.348 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 11 (-29)

Asl 2 - 61 (-20)

Asl 3 - 393 (-26)

Asl 4 - 27 (-5)

Asl 5 - 71 (+11)

Totale - 563 (-17)