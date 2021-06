"Giganti del Mediterraneo", il documentario a cura della fondazione CIMA

Continua il programma di educazione ambientale "Mare da vivere" con il documentario didattico "Giganti del Mediterraneo" a cura della Fondazione CIMA.

La rassegna di appuntamenti "Mare da Vivere" è organizzata dall'associazione Olimpia Sub di Spotorno ed è patrocinata e sostenuta dal comune di Spotorno. Giovedì 24 giugno è il turno dei cetacei del Santuario Pelagos con la presentazione del documentario didattico "Giganti del Mediterraneo" presentato dalla dottoressa Lara Polo di Fondazione CIMA.

Il filmato riguarda cetacei (balene e delfini) del Mediterraneo e in particolare sul santuario Pelagos. La produzione video è di Fondazione CIMA, Gargagnànfilm e Associazione Menkab il Respiro del Mare.

Il filmato dura circa 15 min, dopodiché ci sarà l'intervento della divulgatrice Lara Polo. L'appuntamento è per ore 21.00 presso la Sala Palace di Spotorno, via Aurelia 121. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e si consiglia di presentarsi in anticipo per la registrazione.