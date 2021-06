Loano, al Giardino del Principe la presentazione di "Mio figlio è normale?" di Stefania Andreoli

Sabato 26 giugno alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “Mio figlio è normale? Capire gli adolescenti senza che loro debbano capire noi” di Stefania Andreoli (BurRizzoli Libri).

L'incontro con l'autrice rientra nell'ambito di “Essere Genitori”, la rassegna di incontri informativi e formativi per genitori, nonni, insegnanti ed educatori promossa all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Genitori che fanno fatica, allergici a ogni forma di ribellione filiale, preparatissimi eppure inspiegabilmente inesperti circa la normalità di come sia fatto un essere umano lungo la linea evolutiva: sono coloro che chiedono aiuto in seduta, ma anche sui social e in radio, a Stefania Andreoli, una delle più importanti terapeute dell’adolescenza, davanti alle trasformazioni dei figli, che incutono la paura di aver sbagliato tutto.

E ancor più in questa epoca, quella in cui gli “adolescenti” sembrano essere scomparsi, non avendo spesso ricevuto regole da trasgredire da chi avrebbe dovuto dargliele, saltando così il tradizionale passaggio all’autonomia e alla responsabilità, ossia all’età adulta. In questo libro provocatorio e al tempo stesso tranquillizzante, l’autrice propone un’idea funzionale di adolescenza, analizzando i diversi ambiti in cui si manifesta (dalla scuola all’amore, al sesso, ai progetti per il futuro) e risponde alle domande che quotidianamente le vengono poste da padri e madri disorientati e confusi, che spesso faticano a distinguere un adolescente “fisiologico” da un figlio che invece ha bisogno di aiuto. Uno strumento prezioso per accompagnare l’evoluzione dei figli senza perdere la testa e per intervenire solo quando ce n’è davvero bisogno.

La presentazione di “Mio figlio è normale?” è stata organizzata in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Loano, gli Amici della Biblioteca “Antonio Arecco” di Loano, l'Aps #cosavuoichetilegga?, Immaginafamiglie Aps-Ets ed il Mondadori Bookstore di Loano. Dialoga con l'autrice Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano. L'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17. Durante la serata sarà consentito l'ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine. Le sedute saranno opportunamente distanziate.

Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta e analista, lavora da sempre con gli adolescenti, le famiglie e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. Consulente tra gli altri per Walt Disney, Mondadori, Fabbri e De Agostini, è presidente dell’Associazione Alice Onlus di Milano. Scrive per il “Corriere della Sera” e “la27esimaora” ed è ospite fissa in diversi programmi radio e tv, in particolare “Cattelan” e “Non è l’arena”. Già collaboratrice del Ministero dell’Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere, è Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Milano. Per BUR ha pubblicato “Mamma, ho l’ansia” (2016), tradotto in diversi Paesi, e “Papà fatti sentire” (2018).