Il parapetto deteriorato in via G.B. Monti a Sampierdarena, pericolo per la pubblica incolumità. La denuncia di Maranini

La collina di Sampierdarena, che sale da via Cantore, strada simbolo e centrale della delegazione e che si estende fino al Belvedere, è da sempre considerata residenziale, parte tranquilla della zona, scelta da molti per dimorarvi. Pare infatti esente da problemi di degrado o altro, al pari di come, da qualche tempo, vengono invece segnalati nel centro storico della zona con frequenza.

Non è proprio così, afferma Fabrizio Maranini, iper attivo presidente della Seconda Commissione del Municipio II Centro Ovest, che rileva come anche in questo quartiere della delegazione ci sia un progressivo peggioramento delle strutture urbanistiche. Esempio una ringhiera parapetto di via G.B. Monti, arteria importante e storica, che, spiega il consigliere municipale, si trova nel tratto di strada davanti al civico 40.

“Risulta molto ammalorata dalla ruggine e tratti addirittura priva delle colonne indispensabili al sostegno strutturale della ringhiera stessa”, denuncia Maranini, che per dimostrare la veridicità e la serietà del suo allarme non ha esitato a scattare una lunga serie di foto di quella struttura. Un problema che preoccupa, secondo il politico, e che potrebbe creare guai maggiori, tanto che ha deciso di esporre il caso ufficialmente, inviando una email di segnalazione oltre che al Municipio Centro Ovest, anche e soprattutto alla Polizia Municipale, alla segreteria del sindaco, all’assessorato Lavori e Manutenzioni del Comune, all’Area Tecnica municipale.

“Ho voluto segnalare il pericolo - afferma - in quanto lasciare quella struttura nello stato in cui si trova potrebbe avere brutte conseguenze”. È pericolosa per la sua eventuale caduta nel tratto sottostante della via - sottolinea - e se per caso un pedone in cammino nella via ci si appoggiasse, probabilmente non ne reggerebbe il peso”.

Attorno alla struttura c’è un nastro. Indicazione, secondo Maranini, che la situazione è conosciuta a chi di dovere e alla Polizia Municipale. “Quindi - tira le fila Maranini - appare urgente e non più rimandabile l’intervento dell’Area Tecnica, cui pongo anche la domanda a quanto tempo risalga la precedente segnalazione e se magari siano già in corso procedure per la risoluzione del problema”.

In attesa che la pratica venga protocollata, Fabrizio Maranini commenta amaramente la situazione e punta il dito contro le scarse risorse per situazioni come questa che appaiono minimali mentre, invece, sono serie e importanti per quella che è la vivibilità quotidiana di una zona.

E del resto non è passato nemmeno moltissimo tempo da quando, a Roma, una ringhiera simile a quella di via G.B. Monti e con ammaloramento non tanto dissimile a questo, cedette di schianto sotto il peso di una persona che vi era appoggiata e che seguì il crollo della ringhiera. Nel caso specifico con esito addirittura mortale. Ed all’epoca scattò pure un dibattito nazionale sulla manutenzione di ringhiere che separano strade e marciapiedi da spazi sottostanti e privi di altre barriere di sicurezza.

“Del resto - afferma Maranini - quando i fondi destinati alle manutenzione delle strade di competenza municipale arrivano a essere ridotti, come in questi ultimi anni, siamo costretti ad elemosinare i lavori direttamente al sindaco”.

Brutto sistema però per Fabrizio Maranini, in quanto, dichiara; si rischia di dare “la priorità agli interventi segnalati e sollecitati a discapito di un metodo più capillare necessario per una manutenzione più omogenea dei vari territori”.