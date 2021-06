Coldiretti: "Dal mare alla tavola attraverso il FishLab"

Dalla salatura delle acciughe al fritto di pesce, fino a gustosi piatti della tradizione marinara ligure: venerdì 25 giugno, apre in Darsena a Genova il FishLab, il primo Laboratorio di trasformazione e degustazione di pesce interamente a miglio zero, a cura della Cooperativa Pescatori Genovesi. Il FishLab è una struttura in bioedilizia dedicata interamente alla promozione e valorizzazione ittica locale, che si inserisce nel progetto più ampio di rigenerazione della Darsena genovese.

Interverranno D.Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria, A.Piana, Vice Presidente e Assessore Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, D.Podesta dello Studio Podestà, P.Bordilli Assessore Comunale al Commercio, E. Orecchia Coop Pescatori Genovesi e A. Mazzone Direttore di Forevergreen.fm.

A conclusione sarà offerta, direttamente dai pescatori genovesi, una degustazione di pesce a miglio zero di giornata, sapientemente cucinato.