KAMPOS e il Consorzio Costa Smeralda lanciano la prima capsule collection

Un magico viaggio tra le acque cristalline della Costa Smeralda con la capsule collection realizzata da KAMPOS, marchio Italiano di costumi da bagno sostenibili e il Consorzio Costa Smeralda che da quasi sessant’anni custodisce, valorizza e tutela questo angolo della Sardegna. Insieme hanno creato cinque capi da mare che esaltano sia la bellezza della Costa Smeralda sia l'identità di KAMPOS.

La Costa Smeralda è il luogo di nascita di KAMPOS e il lancio della collezione riveste un forte carattere simbolico per entrambi i partner. Il concept della capsule collection si basa infatti sull’uso di due colori estremamente importanti: Il vivace color turchese che rappresenta le acque cristalline della Costa Smeralda ed esprime l'amore infinito di KAMPOS per i colori brillanti e il bianco, come simbolo del Sole della Costa Smeralda, che è anche il colore base per il design degli interni di tutte le boutique del brand.

La collezione si discosta dal tipico approccio fashion di una capsule limitata nel tempo. “KAMPOS è un brand che ridefinisce le norme e progetta pezzi senza tempo”, afferma Alessandro Vergano, CEO e Fondatore di KAMPOS. “Mentre lanciamo la nostra prima capsule collection con il Consorzio Costa Smeralda, vogliamo rimanere fedeli alla visione del nostro brand. Ecco perché ogni prodotto è classico, sofisticato e unico”. E aggiunge: “Il lancio della capsule collection rappresenta la prima edizione di una collezione che crescerà progressivamente nel tempo”.

Lo scorso novembre, il marchio di costumi da bagno sostenibili aveva annunciato di essere diventato partner ufficiale del Consorzio Costa Smeralda, ciò rende in assoluto KAMPOS il primo brand di moda di lusso partner del Consorzio Costa Smeralda.

Il Consorzio Costa Smeralda, con il supporto di SDA Bocconi, ha recentemente lanciato un piano strategico di sostenibilità volto a rendere più sostenibile e ad emissioni zero il territorio della Sardegna settentrionale. Lo sviluppo del piano strategico – oltre alle attività in diverse aree relative alla sostenibilità degli SDG dell'Agenda 2030, come l’economia circolare, l’efficienza energetica e di CO2, l’acqua e le risorse marine, la mobilità sostenibile e la tutela della biodiversità dei mari – prevede anche varie partnership e attività di networking per coinvolgere aziende e persone che condividano la loro visione e contribuiscano alla protezione dell'ambiente e al miglioramento delle condizioni sociali.

La collezione è composta da: un costume da bagno da donna, un pantaloncino da bagno da uomo, un telo mare e due t-shirt. Ogni pezzo rispetta l'impegno del brand verso la sostenibilità e ne garantisce la qualità. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali sostenibili e 100% Made in Italy. I due prodotti simbolo della collezione sono i pantaloncini da bagno turchese da uomo e il costume da bagno turchese da donna -con un tocco di navy per ricordare il colore del logo del brand.

I costumi da uomo sono realizzati con un tessuto ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica raccolte nel Mar Mediterraneo e, nello specifico, sono necessarie sette di queste bottiglie per ogni pezzo. I costumi da donna sono invece realizzati con nylon rigenerato ECONYL®. Per produrre ogni pezzo occorrono 80 grammi di reti da pesca abbandonate. L’intera collezione è caratterizzata da una grande attenzione ai dettagli e da un’elegante combinazione del logo della Costa Smeralda con il logo di KAMPOS. La prima edizione della collezione è in vendita (prezzi da 130€ a 220€) nelle boutique monomarca KAMPOS e online sul sito: www.kampos.com.

KAMPOS crede nella possibilità e nell’importanza di poter contribuire alla creazione di un mondo nuovo, con sempre maggior Integrità (una parola che per KAMPOS racchiude i concetti di sostenibilità, responsabilità e conseguentemente sicurezza), ora e per le generazioni future. L'esclusiva proposta di vendita di KAMPOS si basa sulla sensibilizzazione dei danni arrecati dalla pesca eccessiva e dall’ inquinamento marino, offrendo ai consumatori capi abbigliamento realizzati con filati che provengono dal riciclo di bottiglie di plastica presenti nel mare e da reti da pesca dismesse o inutilizzate, nonché da tessuti sostenibili e biologici.

