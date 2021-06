Primavera-estate: la shopping bag è ancora regina del mercato

Eleganti e sportive. Comode, pratiche ma anche incredibilmente alla moda. Non c’è alcun dubbio: in quanto accessori dalle forme e stili più disparati ma in grado di accontentare praticamente tutti i gusti abbinandosi a qualsiasi occasione, le shopping bag sono ormai le vere e proprie regine del mercato delle borse. La tendenza è ormai chiara da qualche anno, e anche con l’arrivo della prossima primavera-estate, le grandi firme confermano di puntare moltissimo sulle borse shopper personalizzate.

Proprio la versatilità è la principale caratteristica di questi accessori donna, che riescono ad abbinare grande eleganza a uno stile comunque sportivo e pratico. Rettangolari e super eleganti sono ad esempio le Alviero Martini 1a Classe, che ovviamente portano in passerella il classico motivo geografico che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Non mancano ovviamente soluzioni floreali o molto colorate per salutare l’arrivo della bella stagione, come nel caso della nuova shopper bag di Desigual (2-in-1 con una più sobria borsa nera all’interno) o come nel caso dei modelli presentati da Guess e Ted Baker.

Un’altra tendenza della prossima stagione è poi quella del look total black, scelto praticamente da tutti i brand. Chi punta più di tutti sul semplice nero è proprio Guess, che presenta una borsa trapezio con pelle grana che trasmette uno stile vintage ma sempre trendy. Da ricordare anche le scelte di Liu Jo, che arriva nei negozi con una reinterpretazione del total black accompagnato anche da una catena gioiello. Un dettaglio, quello della catena dorata, opzionato anche da Moschino, che sceglie una simpatica trama con gli smiley per un look elegante ma spiritoso. Molto classica, infine, la scelta di Emporio Armani, che inserisce a catalogo una shopper nera rettangolare con manici (e senza tracolla) caratterizzata da uno charm con il logo del brand.

Come al solito, insomma, ce n’è per tutti i palati e stili, a seconda delle occasioni. Quello che è certo è che anche quest’anno sarà difficile resistere al richiamo delle shopping bag.