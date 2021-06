Quali città ospitano il numero maggiore di miliardari nel mondo

Le città con il maggior numero di miliardari nel mondo

Nel corso del 2020 si sono aggiunti 493 nuovi miliardari, aumentando il numero delle persone super ricche nel mondo di uno ogni diciassette ore. New York City, nell'arco degli ultimi 7 anni, è stata la città che ha ospitato il numero più alto di persone miliardarie arrivando a 99 in totale. Durante lo scorso anno si è verificato un cambiamento enorme che ha modificato di molto questa situazione. La città di Pechino è riuscita a superare New York City riuscendo ad ospitare 100 persone miliardarie.

Dove vive il numero più alto di persone miliardarie?

I più ricchi tra i ricchi sono maggiormente concentrati nelle grandi città. Alcune città sembrano adattarsi meglio allo stile di vita dei miliardari, che sono attratti principalmente dalle possibilità di sviluppo economico, dalla qualità dei servizi e delle infrastrutture presenti, oltre che dallo stile di vita offerto da queste grandi realtà. Vediamo la classifica, fornita da Forbes, delle prime 10 capitali miliardarie e il valore netto collettivo di tutti gli ultra ricchi che ci vivono:

Beijing, 100 miliardari per un valore di $484.3B New York City, 99 miliardari per un valore di $560.5B Hong Kong, 80 miliardari per un valore di $448.4B Moscow, 79 miliardari per un valore di $420.6B Shenzhen, 68 miliardari per un valore di $415.3B Shanghai, 64 miliardari per un valore di $259.6B London, 63 miliardari per un valore di $316.1B San Francisco, 48 miliardari per un valore di $190.0B Mumbai, 48 miliardari per un valore di $265.0B Hangzhou, 47 miliardari per un valore di $269.2B

Alcune città ospitano alcuni famosi miliardari, facilmente riconoscibili e noti. La persona più ricca di New York è l’ex sindaco Michael Bloomberg, con un valore di 59 miliardi di dollari. Il miliardario più ricco di Pechino è il fondatore di TikTok (tra le altre cose), Zhang Yiming con un valore netto di 35,6 miliardi di dollari. In termini di località a livello geografico, Londra, New York e San Francisco sono le uniche città occidentali a far parte della lista. Anche se New York è stata spodestata dalla prima posizione, nel complesso tutti i miliardari presenti in città valgono ancora più di quelli di Pechino. Una nuova città ad entrare nella lista delle prime 10 città miliardarie è stata Hangzhou, la casa di Jack Ma, che ha soffiato il 10° posto a Singapore.

L'Oriente incontra l'Occidente

La maggior parte delle città presenti nella top 10 (6 su 10) si trovano in Asia, mettendo in evidenza lo spostamento verso est delle sedi della ricchezza mondiale. Cinque delle sei città asiatiche elencate sono tutte in Cina. Cosa ha contribuito a questa crescita? Il paese ha visto un boom degli e-commerce, non da ultimo grazie alla pandemia. Inoltre, la gestione efficiente del COVID-19 ha permesso all'economia cinese di tornare in pista molto più rapidamente di altri paesi. Secondo la BBC, il 50% dei nuovi miliardari cinesi si sono arricchiti grazie alla tecnologia o alla produzione. Quattro delle città cinesi sulla lista hanno anche avuto la più grande crescita di miliardari nel 2020. Ognuna di esse ha guadagnato infatti più di 10 nuove personalità miliardarie:

● Hangzhou: 21

● Shanghai: 18

● Shenzhen: 24

● Pechino: 33

Solo un’altra città è riuscita a guadagnare più di 10 nuovi miliardari nel corso del 2020; si tratta di San Francisco con 11 nuovi. Con 698 miliardari, la Cina si avvicina sempre di più ai 724 degli Stati Uniti. Il sorpasso di Pechino ai danni di NYC potrebbe essere l'inizio di un punto di svolta ancora più grande.