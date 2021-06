Ex Ilva: il 25 giugno in sciopero anche le lavoratrici del servizio mensa

“Sciopero il 25 giugno delle lavoratrici del servizio mensa in appalto ArcelorMittal: viene dichiarato in concomitanza con quello indetto da Fiom, Fim e Uilm per difendere il sito genovese da una procedura di cassa integrazione ordinaria che si ritiene illegittima, impropria, non necessaria e pertanto inaccettabile”: è quanto si legge in una nota di Filcams Cgil Genova.



“L’assenza di una prospettiva industriale su quel sito – conclude la nota - andrebbe ad impattare anche sul mondo degli appalti determinando un ulteriore elemento di disagio sociale per le maestranze impegnate nel servizio mensa”.