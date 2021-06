Bitcoin: tornerà a Livelli Più Alti?

Sembra esserci molta incertezza sul fatto che Bitcoin stia tornando in voga o meno. Negli ultimi mesi, molti esperti hanno previsto che fosse solo questione di tempo prima che questo tipo di valuta virtuale tornasse in grande stile.

Tuttavia, il prezzo è diminuito considerevolmente negli ultimi giorni e c'è persino qualche preoccupazione che possa essere sceso troppo. È questo un vero indicatore di come si comporterà il mercato nelle prossime settimane?

Cosa Si Aspettano Gli Investitori?



Sembra certamente che gli investitori si aspettino un po' di mercato ribassista nelle prossime settimane. Ad esempio, il CEO di Cryptosport Craig Sellers ha dichiarato su CNBC che si aspetta che l'attuale calo dei prezzi continui fino alla fine di aprile.

Ciò ha fatto seguito alla notizia che la Cina avrebbe imposto un divieto alle organizzazioni locali di utilizzare il termine "bitcoin" nelle loro campagne promozionali. Questo precede il sondaggio nazionale pianificato dal governo, che molti credono colpirà duramente l'industria dei bitcoin.

Sembra che ci sia una vera minaccia al valore delle valute digitali. Alcuni analisti hanno indicato che il calo del prezzo potrebbe essere correlato al giro di vite cinese.

Tuttavia, altri ritengono che il declino sia causato dall'incapacità delle nuove imprese che si concentrano sulla sicurezza delle fonti di energia rinnovabile di mettere piede nella porta. Il che fa predire un futuro brillante per i nuovi investitori che investono utilizzando piattaforme di investimento come il Yuan Pay Group, per esempio.

Di conseguenza, l'offerta globale rimane bassa e la domanda continua ad essere elevata.

Le Prospettive a Lungo Termine

Le prospettive a lungo termine per questi due settori sono piuttosto rialziste. Si deve ricordare che parecchi investitori famosi danno molta importanza all’utilizzo di energia rinnovabile per il mining di Bitcoin.

Si prevede che la domanda dall'Asia di elettricità e riscaldamento a basso costo crescerà nel prossimo futuro.

Se si considera che l'energia solare rappresenta già oltre il 10% dei nuovi acquisti di elettricità nei paesi in via di sviluppo, è possibile iniziare a vedere quanto sia importante per gli investitori acquistare azioni di società solari quando aumentano di prezzo.

Oltre a questo, man mano che sempre più persone si renderanno conto dell'opportunità di opportunità redditizie nel campo delle energie rinnovabili, aumenterà anche la domanda di minerali e carbone.

Pertanto, devi chiederti: quali sono le implicazioni di questo mercato rialzista per i minatori più grandi?

Il Mining Delle Criptovalute Nel Prossimo Futuro Cambierà?

Una delle maggiori implicazioni è che possono trarre vantaggio da questa offerta in eccesso di materie prime e diventare molto più competitivi in ​​futuro. Il problema è che è proprio qui che entra in gioco la concorrenza per loro.

Se le tendenze attuali continuano e vediamo continui aumenti del prezzo dei metalli preziosi, allora l'unico modo per ottenere un vantaggio è trovare nuovi modi innovativi per estrarre le materie prime dal terreno e trasformarle in prodotti trasformati.

È risaputo che la Cina ha recentemente aperto le sue porte agli investitori stranieri. Ciò ha causato il boom dell'economia cinese e i mercati dei capitali hanno iniziato ad aprirsi. Oltre a investire in azioni, alcune persone hanno iniziato ad avventurarsi nel business della vendita di prodotti elettronici, come dispositivi elettronici, telefoni cellulari e altri articoli su Internet.

Ciò ha dato loro la possibilità di realizzare un profitto dalla vendita dei loro prodotti su Internet e li ha anche resi idonei a ricevere i premi derivanti dalla conduzione degli affari utilizzando bitcoin.

Consentendo al tuo computer di estrarre bitcoin per te invece di doverli acquistare tu stesso, hai preso parte in un modo entusiasmante per guadagnare denaro.

Conclusione

Che il mining di Bitcoin venga fatto in Cina o in altre nazioni, la tendenza è di cambiare il modo in cui il mining di Bitcoin viene fatto. Si va verso energie rinnovabili e costi contenuti allo stesso tempo.