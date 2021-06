Come scaricare video da YouTube online?

Vuoi scaricare video da YouTube in maniera completamente gratuita? Per molti, questa opportunità potrebbe essere un vero e proprio miraggio; per altri, invece, è qualcosa che si può raggiungere in maniera molto semplice e immediata.

YouTube è la più grande piattaforma di contenuti al mondo. Quotidianamente, i video presenti su YouTube vengono fruiti da milioni di persone di tutte le nazioni. Inoltre, su YouTube sono presenti video di diversa tipologia: musica, tutorial, informazione e svago animano la piattaforma che è diventata una vera e propria compagna di vita per migliaia di persone.

Come sarebbe se riuscissi ad avere i tuoi video preferiti di YouTube senza accedere alla piattaforma e senza dover essere per forza connessi ad internet? Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di piattaforma si è impegnata a consentire agli utenti del web di scaricare gratuitamente video da YouTube. Alcune di queste realtà ce l’hanno fatta altre, invece, non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo fallendo.

In questo contesto, un elemento importante da ricordare è che scaricare contenuti da YouTube non è una pratica legale e va contro i termini e condizioni della piattaforma stessa. Infatti, secondo quanto disposto dallo stesso YouTube, i video andrebbero sempre guardati in streaming attraverso i server del colosso video. Tuttavia, software come Savefrom hanno deciso di utilizzare le proprie conoscenze per consentire agli utenti di fare il download di contenuti. Vediamo quali sono i vantaggi di questo software e perché è migliore degli altri.

Come utilizzare Savefrom e quali sono i suoi vantaggi

Il primo vantaggio di Savefrom è che si tratta di un software molto intuitivo da utilizzare e immediato. A differenza di altre alternative in cui il processo di download assume contorni poco chiari, con Savefrom non c’è spazio per i dubbi.

Per prima cosa, devi visitare il sito ufficiale del portale. La pagina che ti troverai davanti è caratterizzata solamente da una barra di ricerca (molto in stile Google) e un tasto con scritto “Download”. Perfetto, è arrivato il momento di andare su YouTube e cercare il tuo video preferito e che hai intenzione di scaricare. Come fare? Nulla di più semplice, copia l’URL del video e incollalo nella barra di ricerca di cui abbiamo parlato prima.

Una volta che avrai incollato l’URL, Savefrom ti mostrerà subito l’anteprima del video che hai deciso di scaricare per farti capire se è quello corretto o meno. Noterai che il servizio è a pagamento ma c’è un modo per scaricare video in maniera completamente gratuita.

Sotto al tasto “scarica HD o MP3” troverai la scritta “Fammi scaricare dal browser a bassa qualità”. In questa maniera, Savefrom ti consentirà di scaricare il tuo contenuto gratuitamente ma in formati limitati. Ad esempio, avrai il formato MP4 nella qualità 720 e 360. Cliccando su altro, avrai a disposizione altri formati ma che non ti consentiranno di accedere all’audio del video.

Arrivati a questo punto, non dovrai fare altro che iniziare il download che ci impiegherà davvero poco tempo. In ogni caso, la durata del download varia in base alla grandezza del video e alla velocità della tua connessione.

Come hai potuto vedere, Savefrom è un software online davvero semplice e intuitivo da utilizzare. Per scaricare video da YouTube non è necessario alcun tipo di iscrizione oppure registrazione e basterà semplicemente fare copia e incolla dell’URL del video sul portale.

Inoltre, su Savefrom è possibile fare Instagram download ovvero scaricare i contenuti video direttamente da una delle piattaforme di condivisione più famose del mondo. In questa maniera, avrai a portata di mano tutti i contenuti di Instagram senza che tu debba essere connesso ad internet.