Coronavirus, nessun nuovo caso nel savonese: non succedeva da quasi un anno

Giornata da segnare col circolino rosso sul calendario pandemico quella di oggi, venerdì 25 giugno, per la provincia di Savona: bisogna infatti risalire alla scorsa estate per trovare lo 0 nella casella dei nuovi casi Covid nel savonese.

Tasso di positività in ribasso quindi, così come il numero dei nuovi contagi su base regionale e nella nostra provincia. In totale sono 6 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.960 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.112 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 326,66 pari allo 0,30%.

Come detto nessun nuovo caso in Asl2 mentre sono 2 i nuovi positivi nell’imperiese, altrettanti arrivano da Genova, uno da Spezia e uno non riconducibile a residenze in Liguria.

Anche oggi nessun morto in tutta la regione.

Questi gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria:

Tamponi processati con test molecolare: 1.363.230 (+1.960)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 374.746 (+1.112)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.388 (+6)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.617 (-16)

Casi per provincia di residenza

Imperia 92 (+2)

Savona 221 (-9)

Genova 969 (-5)

La Spezia 225 (-2)

Residenti fuori regione o estero 53 (-1)

Altro o in fase di verifica 57 (-1)

Totale 1.616 (-16)

Ospedalizzati: 30 (+1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 11 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 171 (-9)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.422 (+22)

Deceduti: 4.349 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 4 (-2)

Asl 2 - 58 (-1)

Asl 3 - 377 (-21)

Asl 4 - 36 (-1)

Asl 5 - 67 (-6)

Totale - 542 (-31)