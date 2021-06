Molesta tre ragazze, poi danneggia alcune auto in sosta e aggredisce i carabinieri: 55enne arrestato ad Alassio

Aveva appena terminato di scontare gli arresti domiciliari e ha pensato bene di festeggiare il suo primo giorno di libertà venendo ad Alassio e importunare le persone che incontrava per strada.

Tre giovani donne che camminavano nei pressi del parcheggio esterno della stazione ferroviaria di Alassio sono state avvicinate e fatte oggetto di toccamenti lascivi, interrotti per la reazione delle medesime. Le ragazze sono riuscite a scappare e a chiamare subito il 112.

L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Alassio, dopo aver assunto le prime informazioni, ha subito inviato un equipaggio della Sezione Radiomobile per bloccare il molestatore che nel frattempo aveva pensato di continuare la sua sfuriata, danneggiando tutte le auto in sosta lungo la via Aurelia di Alassio.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile, con non poca difficoltà, è riuscito a bloccare l’uomo che imperterrito si è scagliato contro i carabinieri per tentare di darsi alla fuga, vanificato dal pronto intervento dei militari operanti.

Condotto in caserma l’uomo è stato tratto in arresto per tanta violenza sessuale a carico delle tre ragazze, che sono state sentite poi successivamente per la denuncia a suo carico. Il responsabile dei fatti, un 55enne già conosciuto per i suoi plurimi precedenti, al termine delle operazioni è stato condotto in carcere a Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

I servizi di pattugliamento del territorio, che si inseriscono in un ampio contesto operativo pianificato dal Comando Provinciale dei carabinieri di Savona in occasione del periodo estivo, continuerà nei prossimi giorni con il coinvolgimento di tutte le Stazioni e il Nucleo Operativo e Radiomobile dipendenti dalla Compagnia carabinieri di Alassio.