Savona, danneggiano auto per rubare: un arresto e una denuncia

In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini relative a danneggiamenti e degrado urbano in piazza del Popolo a Savona, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri nella suddetta piazza e in altre aree sensibili della città.

Nell'ambito di uno specifico servizio in quella zona, la notte scorsa, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un 22enne ecuadoriano, residente nel capoluogo di provincia savonese per furto aggravato in concorso.

I carabinieri hanno sorpreso il giovane poco dopo che lo stesso aveva infranto il finestrino di un veicolo parcheggiato nella piazza, rubando alcuni oggetti di poco valore all'interno, unitamente ad un complice. I due, alla vista della gazzella, sono fuggiti separandosi. Ne è nato un inseguimento a piedi per le vie cittadine, terminato a distanza di qualche centinaio di metri con il fermo di uno di loro.

Immediatamente dopo i militari hanno effettuato dei sopralluoghi e accertamenti nei pressi dell’auto danneggiata e grazie ad ulteriori verifiche, sono riusciti a risalire all'identità del complice, un 21enne anch'egli di nazionalità ecuadoriana, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, durante la fuga aveva perso un documento ritrovato dai carabinieri nel corso del sopralluogo: un punto di partenza per le successive verifiche circa la sua effettiva partecipazione al reato.

La refurtiva, consistente negli oggetti di poco valore lasciati dal proprietario nell'abitacolo, è stata recuperata e verrà restituita agli aventi diritto. Ben più gravi i danni all'autovettura. Il veicolo è stato danneggiato utilizzando un tombino di ghisa asportato dal piazzale dove era parcheggiato.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando di Savona, in attesa dell’udienza di convalida con rito per direttissima prevista per oggi. Il complice invece è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato in concorso.