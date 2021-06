A Laigueglia si festeggia la Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia

Il 26 giugno nei Borghi più belli d’Italia si festeggerà l’arrivo dell'estate con la Notte Romantica. Così anche a Laigueglia il borgo si tingerà di rosso per un'incantevole notte romantica in questa magica cornice.

Protagonista della manifestazione sarà lo spettacolo itinerante Note d’amore con Madame Operà, spettacolo che celebra l’amore per l’arte, per la musica e per il teatro. La scelta di questa edizione celebra il tema della manifestazione con uno spettacolo itinerante per generare una animazione diffusa per tutto il borgo e sicura perché anti-assembramento.

Madame Operà (https://www.cantantelirica.it/) e uno spettacolo in movimento, sviluppato in altezza, da vivere osservandolo da lontano per la sicurezza e il piacere di tutto il pubblico. Sarà lei la regina degli artisti di strada, imponente nei suoi 4 metri d’altezza, sontuosa nel suo costume barocco ampio 240 cm, luminosa nella sua marcia itinerante e commovente nella sua magistrale esecuzione musicale in movimento. "Note d’amore" è un repertorio studiato per questo speciale evento: dalla lirica e pop lirico celebrando le più belle storie d’amore anche in musica.

La “passeggiata musicale” di Madame Operà vi racconterà il grande amore tra Violetta e Alfredo, la passione di Jack e Rose sul Titanic, lo struggente amore del tenore Caruso che pensa alla sua amata guardando il Golfo di Sorrento lasciando spazio alla più bella dichiarazione d’amore firmata dal Maestro Morricone.

Oltre a questa particolare attrazione, unica in Italia, vi attende la ruota panoramica, gioia per grandi e piccini, con una spettacolare vista mare. I bar e i ristoranti del borgo aderenti proporranno cocktails e piatti a tema per rendere questa notte romantica ancora più unica.