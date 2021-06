"Olivier's Pub" di Loano festeggia i 25 anni di attività

Tanti auguri a “Olivier's Pub” di Loano. Il 24 giugno la celebre attività del centro storico loanese gestita da Gigio Quartieri e dalla sua famiglia ha celebrato i 25 anni di vita. E per farlo ha deciso di regalare ad amici e clienti una piccola festa, tenutasi ieri sera proprio nel dehors sulla passeggiata a mare che da anni è il suo simbolo.

A ricostruire la storia di “Olivier's Pub” è Riccardo Ferrari, autentica “memoria” della città: “Nella Loano dell'800 si annoveravano molte e diversificate attività commerciali. Era il periodo delle città dei velieri e dei commerci navali e Loano era all'avanguardia in molti settori. Si spaziava dalla cantieristica alle velerie alle fabbriche di cordami, che erano molto apprezzati dalle flotte navali inglesi e francesi. Ma il caruggio di Loano era l'anima di queste attività: basti pensare che già nel tardo '800 (nel 1870 precisamente) era in attività la ferramenta Montaldo (che l'anno scorso ha festeggiato i 150 anni di apertura) e diverse altre attività videro la luce. Una di queste, tra le altre, fu la famosa tabaccheria di Chiarina 'du stancu', della antica famiglia loanese Olivieri”.

“Chiarina ed il figlio Sensin gestivano la rivendita di sali, tabacchi e chinino di stato dal lontano 1880 – aggiunge Ferrari – Con l'avvento della Prima e della Seconda Guerra Mondiale l'attività venne condotta con parsimonia; i tempi erano duri ed il commercio era suscettibile a mutamenti. Erano sempre attivi nel negozio che avevano nel frattempo dotato di una vetrina contenente giocattoli di vario tipo; vivevano nel locale (che aveva doppia entrata, da via Garibaldi e corso Roma, allora via XX Settembre). I due figli, seppur giovani, coadiuvavano la famiglia nell'attività”.

“Passarono molti anni e nella seconda metà degli anni novanta il negozio di sali e tabacchi venne trasferito dove, fin dal 1946, aveva l'attività di vini in bottiglia, vineria, mescita di bevande al tavolo e consegna a casa la famiglia Pignocca. L'attività era fiorente, i turisti stranieri giungevano nella ridente Loano diventando assidui frequentatori dell'osteria. Osvaldo, il padre e la madre, coadiuvati dalla nuora Angela, condussero l'attività fino al 1996, anno in cui subentrò la famiglia Olivieri e la famiglia Quartieri”.

“Il commercio loanese era cambiato e le varie attività avevano la necessità di modernizzarsi e specializzarsi. Nacque così l'Olivier's Pub, con una grande scelta di vini, champagne e distillati di grappa e rum. Gigio Quartieri, giovane brillante ed amante dei vini (conseguì due diplomi da sommelier) coadiuvato dalla sorella Morena, ebbe subito successo. Turisti e loanesi si recano quotidianamente a chiedere consigli su vini particolari, bianchi, rossi e rosè, sapendo di ottenere soddisfazione e professionalità. L'aperitivo è diventato nel tempo un 'must' e Gigio, coadiuvato dalla moglie Enrica e dai figli Valentina e Tommaso al banco e dalla sorella Morena ai tavoli, riscuote notevole successo per la costanza, gli ottimi prodotti e la professionalità”.

Il 24 giugno l'attività festeggerà i 25 anni di vita e Gigio ha pensato di ospitare i tanti amici loanesi ed ospiti per un amichevole convivio: “Nel magnifico dehors sulla passeggiata a mare si sono incontrati così i tanti amici di Gigio e della sua famiglia per festeggiare un quarto di secolo di premiata attività”.

Nell'occasione, il sindaco Luigi Pignocca ha consegnato alla famiglia una targa commemorativa per celebrare questo importante traguardo: “Quando si parla di 'Olivier's Pub' si parla anche della mia storia personale – afferma il primo cittadino loanese – Entrando nel locale da cliente è inevitabile riandare con la memoria agli anni in cui dietro al bancone c'erano mio padre ed i miei famigliari. Da sindaco e prima ancora da loanese è per me un grande piacere poter festeggiare con Gigio il primo quarto di secolo di vita della loro attività”.

L'assessore alle attività produttive, Luca Lettieri, aggiunge: “Nonostante il profondo cambiamento nel tessuto commerciale loanese con chiusure e aperture di nuove attività Olivier's Pub, della famiglia Olivieri e Quartieri, rappresenta un punto di riferimento per i residenti e per i turisti oltre a un ritrovo di tanti loanesi dove concedersi un momento di ristoro in compagnia di Gigio e dei suoi familiari”.