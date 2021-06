Calizzano, panchine 'smart' e sagome di animali in ferro per delimitare la Ztl (FOTO

"Nelle ultime settimane sono stati effettuati nell'ambito delle attività di manutenzione e valorizzazione, due specifici particolari interventi".

Cosi commenta in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"In via Garibaldi, il nostro "caruggiu centrale", per delimitare l'area a traffico limitato, sono stati posizionati dal lato di piazza San Rocco e da quello di piazza della Chiesa, due sagome in ferro corten raffiguranti un capriolo e un daino - spiega - Si è inteso così 'combinare' la delimitazione di un limite alla circolazione veicolare con una nota di particolarità, legata alle ricchezze e tipicità, nel caso della fauna, del nostro stupendo territorio".

"Invece in piazza Vittorio Veneto, dove si trova il nostro Monumento ai Caduti, abbiamo integrato il lavoro di rifacimento della passeggiata lungo Bormida dal Ponte Avvocato Angelo Nari (c.d. Ponte Vecchio) alla Sala Polivalente "Verdi", con il posizionamento di due panchine "smart", dotate di prese elettriche comuni e usb, per la ricarica di telefonini, computer, tablet ed e-bike".

"Si tratta di alcuni degli interventi di varia consistenza e tipologia avviati e imminenti nel programma di valorizzazione del nostro paese e della sua offerta di servizi e fruibilità" conclude il primo cittadino Olivieri.