Osiglia, tagliate piante intorno al lago. Il comune: "Intervento svolto secondo la legge, la strada farà parte di un percorso naturalistico"

Il comune di Osiglia ha voluto precisare alcuni aspetti in merito al taglio delle piante intorno al lago effettuato da Tirreno Power in quanto necessario per lo stato di incuria presente da molti anni.

"L’intervento è stato effettuato in osservanza di tutte le prescrizioni di legge e tramite presentazione di parere di incidenza “INCA”, regolarmente approvate. Tutta la documentazione, anche fotografica relativa allo stato di degrado precedente l’intervento è disponibile presso l’ufficio comunale" dicono dall'amministrazione comunale.

"In seguito la strada sarà oggetto di ulteriori interventi di miglioramento e farà parte di un percorso naturalistico. Inoltre sono state tagliate zone di proprietà di privati che, approfittando della ditta già sul luogo, hanno potuto far tagliare le loro proprietà costituite per la maggior parte da boschi invecchiati, spogli e in buona parte crollati" proseguono.

"Anche se per questa stagione estiva mancherà il 20% della vegetazione rispetto agli anni scorsi, la sicurezza del percorso e la vista aperta sulle acque del lago, arrivando in paese è senza dubbio una valorizzazione paesaggistica importante del nostro territorio" concludono dal comune di Osiglia.