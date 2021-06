Servizi Ambientali, prorogato fino al 28 luglio il bando per l'assunzione di un funzionario contabile

Sarà prorogato il concorso per assumere un funzionario contabile di sesto livello presso l'azienda Servizi Ambientali.

"Lunedì scade il termine dei trenta giorni per presentare le domande - commenta Vittorio Savona, amministratore delegato di Servizi Ambientali - Non avendo ricevuto neanche una manifestazione di interesse, il bando verrà prorogato per ulteriori trenta giorni fino al 28 luglio".

"Sorprende il fatto che per un posto a tempo pieno e indeterminato in un'azienda pubblica, tra l'altro al sesto livello, nessun laureato in economia abbia fatto domanda" conclude l'ad Savona.

Il testo del bando è pubblicato sul sito internet dell'azienda.