Coronavirus: sono 8 i nuovi casi di positività in Liguria. Calano ospedalizzati e sorveglianze attive

Proprio sul dato vaccinale si sofferma poi Toti: " Il sistema che abbiamo messo in campo, tra hub e punti vaccinali diffusi sul territorio, sta lavorando meno di quanto potrebbe a causa di un calo delle vaccinazioni. Il primo obiettivo, che contiamo di traguardare grazie a iniziative mirate in programma nei prossimi giorni con giornate vaccinali ad accesso diretto, è recuperare gli over60 che ancora non hanno prenotato il vaccino e che, a causa della circolazione delle varianti nel Paese, corrono il rischio non solo di essere contagiati ma anche di finire in ospedale con conseguenze gravi. Inoltre coloro che hanno già fatto la prima dose con il richiamo fissato dopo 42 giorni, potranno anticiparlo a 21 giorni, per evitare che cada ad agosto, nel periodo delle vacanze ”.

Asl 1 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 8 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 1 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 3 (-2); nessuno in terapia intensiva