La Croce Verde di Murialdo è in lutto per la scomparsa di Bruno Ferraro, per tutti Brunetto.

Socio fondatore e per una vita milite instancabile, ha contribuito nel creare e portare avanti la Croce Verde di Murialdo.

"Grazie per quello che hai fatto - ha postato su Facebook la pubblica assistenza valbormidese - Un immenso abbraccio alla famiglia. Ciao Brunetto”.