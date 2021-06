No alla nave Ursa Major in porto a Savona, la Culp: "Sciopero fino a martedì 29 giugno"

Come auspicato dai Lavoratori le Segreterie Sindacali Provinciali FILT-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno dichiarato un ulteriore sciopero a tutela della Lotta dei Lavoratori ILVA.

"Visti i continui tentativi di sfondamento da parte datoriale le stesse, consultati i rappresentanti delegati dai lavoratori, hanno prolungato lo sciopero di altre 48 ore fino a martedì 29 giugno" spiega il consiglio dei delegati Culp della Pippo Rebagliati composto da Davide Rosmini, Alessio Negro e Paolo Ferrari.

Il Consiglio dei Delegati CULP e un gruppo di Camalli questa mattina hanno presidiato la nave Ursa Major (Merak) per assicurarsi sulla situazione e appoggiano la procrastinazione dello sciopero odierno per ulteriori 48 ore.

"Rinnoviamo con questo ennesimo atto di lotta tutto il nostro sostegno ai Lavoratori dell'ILVA di Genova e D'Italia. Nel ringraziarli per l'ottimo lavoro fatto assieme restiamo fermamente convinti che il fronte operaio, a prescindere dai settori e dai territori, debba essere solido e unito per evitare che i " poteri"," forti con i deboli e deboli coi forti", possano strumentalizzarci per le loro guerre che sempre rigetteremo" concludono.