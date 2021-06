Occupano la spiaggia con due tende da campeggio e non vogliono sgomberare: attimi concitati a Pietra

Mattinata movimentata a Pietra Ligure, in un tratto di spiaggia libera all'altezza di Corso Italia. Proprio lì infatti, secondo quanto riferito, un gruppo di persone aveva installato due tende da campeggio occupando gran parte dell'arenile (una porzione di dimensioni ridotte che separa due stabilimenti balneari).

Allertati da alcune segnalazioni, sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale per chiedere la rimozione delle installazioni. Una richiesta non gradita dalle persone presenti, che hanno così iniziato una discussione con il personale in divisa. A quel punto, si è reso necessario l'intervento anche dei carabinieri per riportare la situazione alla normalità.

Nel frattempo su Pietra Ligure stava pattugliando anche l'elicottero dell'Arma, soffermatosi per qualche minuto sulla spiaggia libera dove stavano appunto intervenendo polizia locale e carabinieri e dove è anche transitata (chiedendo lumi su quanto stava succedendo) una volante della Polizia.

Al termine della querelle, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la situazione si è risolta senza particolari strascichi.