Principio di incendio a un mezzo nell'area di sosta di Borsana: fiamme domate da un dipendente

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 5.45 per un principio di incendio sull'autostrada A10 nei pressi dell'area di servizio di Borsana sud.

Un veicolo, con a bordo una famiglia francese con due bambini, appena arrivata nel parcheggio ha preso fuoco per cause non ben accertate.

L'autista si è così rivolto al personale di turno con un impiegato, Simone T., che ha impugnato l'estintore e ha prontamente domato le fiamme.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per la bonifica.

Fortunatamente non si sono registrati particolari danni al mezzo e nessuno ha avuto conseguenze fisiche.