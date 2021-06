Caos viabilità in autostrada e sull'Aurelia nel savonese. Grande Liguria: "Non basterà la solita propaganda a tranquillizzare la cittadina"

"Continua purtroppo una situazione insopportabile per quanto riguarda la viabilità, code lunghissime in autostrada che causano ritardi sul lavoro, appuntamenti importanti che saltano e disagi alla viabilità anche sulla via Aurelia in quanto molti si riversano sulla statale per cercare di evitare le colonne di macchine che ormai sono una triste consuetudine in autostrada".

Grande Liguria della provincia di Savona punta il dito contro il caos viabilità sull'Aurelia e sull'autostrada nel savonese.

"Abbiamo letto più volte autorevoli figure politiche lamentarsi sui social della situazione, scordandosi che non sono comuni cittadini, ma che avendo un ruolo istituzionale, il luogo deputato dove portare il disagio che ormai è di tutti i giorni sono proprio nelle istituzioni che loro rappresentano. Questa situazione inverosimile, fa il paio con le enormi problematiche e rischi che comportano la chiusura del punto nascite a Pietra Ligure, e il nuovo assurdo orario della Pediatria nel dea di secondo livello. I famosi onnipresenti a inaugurazioni e passerelle perdano un'ora del loro tempo e vadano a vedere in che situazione si trovano operatori e pazienti nel Dea di secondo livello, i primi affrontando turni spaventosi, i secondi subendo ore e ore di attesa" dicono.

"La fotografia che rappresenta oggi la Provincia di Savona è desolante e non basteranno le famose promesse elettorali, la solita propaganda a tranquillizzare la cittadinanza, urge un azione politica forte da parte di tutti, opposizioni comprese magari inginocchiandosi perché non c'è più lavoro, perché abbiamo una situazione viaria e sanitaria al limite del disumano. Fervorini e demagogia, visite elettorali, non servono più ci aspettiamo per una volta atti concreti anche dal Governo che vede presenti quasi tutte le forze politiche in Parlamento, questa forza parlamentare gli dà la forza e il dovere di lavorare per migliorare le condizioni di tutti i territori, Liguria, Provincia di Savona comprese" conclude Grande Liguria.