Albenga, festa della Madonna di Pontelungo: il programma

Dal 1° di luglio partirà il graduale ritorno alla normalità ad Albenga che vedrà il ritorno del corteo storico che partirà alle 20.30 dalla zona mare (da piazza Marconi) e attraverserà i viali e il centro storico per giungere, transitando su viale Pontelungo, a piazza Berlinguer dove, per i festeggiamenti del 2 di luglio sarà installato un grande palco con una adeguata platea.

Il 2 luglio sarà così articolato: sarà ripristinata la processione che alle 18.00 partirà dal santuario di Nostra Signora di Pontelungo e arriverà fino a Porta Mulino per poi tornare indietro verso piazza Berlinguer dove seguirà la celebrazione della Santa Messa officiata dal Vescovo.

"La scelta sofferta, che non vedrà, anche quest'anno, lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico del 2 luglio è frutto della situazione Covid. Seppur si sta andando verso la normalità, la cautela e la norma, ancora non permettono di organizzare eventi senza posti a sedere e che inevitabilmente genererebbero assembramenti difficilmente gestibili" commenta il vice sindaco Alberto Passino.

"La stessa scelta, infatti, è stata adottata anche in altri comuni limitrofi che avevano spettacoli pirotecnici legati alla tradizione e che hanno deciso di rimandarli a tempi più sereni - conclude - Inoltre, a seguito di un sondaggio effettuato dall'ufficio commercio, gli stessi banchi della fiera del 2 luglio in grande parte hanno dichiarato di non aderire all'evento vista l’assenza dei fuochi. Per tale motivo non è stato possibile realizzare la fiera".

Aggiunge l'assessore agli Eventi Marta Gaia: "Nonostante le difficoltà e l'incertezza data dalla situazione pandemica è intenzione dell'amministrazione continuare a portare avanti le tradizioni del passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro".

Nel quartiere di Pontelungo si celebra tutti gli anni la festa della Madonna di Pontelungo per ricordare e ringraziare la Vergine del miracolo avvenuto nella notte del 2 luglio 1637.