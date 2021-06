Lions Club “Alba Docilia” delle Albisole: nuovi arredi da giardino per la all’RP Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe”

La Presidente Clotilde Longobardi si è detta felice per l’apprezzamento e per il fatto che l’Associazione che rappresenta abbia potuto rendersi utile e si è rivolta agli anziani affinché riflettano per esprimere, in futuro, qualche desiderio; se esso sarà compatibile con le capacità dei Lions “Alba Docilia” la richiesta verrà senz’altro esaudita. Quasi a non voler fare andar via i visitatori l’incontro si è concluso con un lungo racconto dell’ospite Beppe Pastorino, storico volontario della Protezione Civile AIB Albisola e del servizio Pedibus, che ha illustrato le infrazioni più diffuse del Codice della Strada e le relative sanzioni facendo intendere che ancora oggi dal finestrone della sala da pranzo e dal giardino ha sempre un occhio puntato sulla circolazione stradale.