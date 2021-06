I sacrifici e gli sforzi premiano Matteo Orsi: l'albisolese atleta di tennis tavolo volerà alle Paralimpiadi

"Mi sembra incredibile ma alla fine ce l’ho fatta! Sono riuscito a qualificarmi per le paralimpiadi di Tokyo! Sono davvero felice che tutto il lavoro fatto abbia dato i suoi frutti. Ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno sempre creduto che io potessi farcela". Matteo Orsi, portacolori della nazionale paralimpica di tennis tavolo, non nasconde il proprio entusiasmo per il prestigioso traguardo raggiunto: saràinfatti uno dei componenti della spedizione italiana che, dal 24 agosto al 5 settembre, andrà a caccia di medaglie in Giappone

Una gran bella soddisfazione per l'atleta di Albisola Superiore, celebrato anche dall'amministrazione comunale: "La notizia era nell'aria e alla fine è arrivata. Ed è una splendida notizia: Matteo Orsi, nostro concittadino, si è qualificato alle paralimpiadi di Tokyo per la sua disciplina del tennis tavolo - il commento di Luca Ottonello, assessore allo Sport del Comune albisolese - Un risultato straordinario per Matteo, frutto di anni di sacrifici, impegno ed allenamento. Sforzi che sono stati ripagati da questa grande soddisfazione. Matteo ora inizia il bello e con te a Tokyo ci sarà anche tutta Albisola!".