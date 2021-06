Coronavirus: giornata storica per la Liguria che oggi ha zero nuovi contagi, non accadeva dal luglio 2020

Giornata quasi storica sul piano Covid per la nostra regione. Anche se, come ogni lunedì e riferiti a domenica i tamponi sono decisamente meno del solito, oggi la Liguria non ha nessun nuovo positivo e non accadeva da luglio dello scorso anno .

Ospedalizzati: 23 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 9 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 8 (-1); 8 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 136 (-15)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.457 (+2)

Deceduti: 4.350 (-)