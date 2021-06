Venerdì Scientifici di Savona: nuovi incontri sulla fisica delle alte energie

Dopo la lezione sui buchi neri, i “Giovani per la Scienza” propongono un altro argomento della fisica moderna per i “Venerdì scientifici di Savona”. Il socio Dott. Simone Vallarino ci porterà dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo spiegando l’effetto Cherenkov e il suo utilizzo negli esperimenti agli acceleratori di particelle. Avverrà in due conferenze, aperte al pubblico, sulla piattaforma digitale Zoom, la prima venerdì 2 luglio alle 10 di mattina, mentre la seconda sarà venerdì 9 luglio, allo stesso orario.

Già durante i primi anni della scuola superiore, Simone è affascinato dalla fisica e dall’idea di riuscire a spiegare il funzionamento di ciò che ci circonda. Questo lo porta ad entrare appena quattordicenne nell’associazione Giovani per la Scienza, che ancor prima della maturità gli offre l’occasione di importanti stage presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a Genova e il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) di Ginevra; l’impegno all’interno dell’Associazione l’ha portato oggi ad essere un membro del consiglio direttivo dei Giovani per la Scienza. Dopo aver conseguito il diploma come Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni all’Istituto di Istruzione superiore Ferraris-Pancaldo, Simone prosegue gli studi presso la facoltà di Fisica dell’Università degli studi di Genova. Consegue la laurea magistrale con una tesi su un innovativo sistema di acquisizione dati in modalità streaming per esperimenti agli acceleratori di particelle, sviluppato in collaborazione tra l’INFN di Genova e il Thomas Jefferson National Accelerator Facility (JLab) di Newport News, Virginia, USA, e che ha testato in prima persona presso l’acceleratore del JLab a Febbraio 2020. Oggi Simone è uno studente di dottorato presso l’Università degli studi di Ferrara e si occupa di rivelatori basati sull’effetto Cherenkov per l’identificazione delle particelle e di studio della struttura interna del nucleone, in collaborazione con la sezione locale dell’INFN, il JLab ed Electron Ion Collider (EIC), il nuovo acceleratore di particelle che verrà costruito al Brookhaven National Lab (BNL) negli Stati Uniti.

Le due lezioni si concentreranno sulla spiegazione del suddetto fenomeno per il quale particelle cariche che superano la velocità della luce all’interno di un mezzo emettono un cono di fotoni, e su come sia utilizzato nella costruzione di rivelatori di particelle. In particolare, si vedranno i principi teorici che permettono l’identificazione di diverse particelle e le soluzioni tecniche che permettono di ottenere dei rivelatori funzionanti.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Google:

https://forms.gle/PSXMxNme1KLRdfAS7

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente:

http://www.giovaniperlascienza.it/site/