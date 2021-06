Ad Albisola Marina una jam session a favore dello sportello antiviolenza Alda Merini

Sabato 3 luglio dalle ore 20, nella terrazza sul mare dei Bagni Lido di Albissola Marina, si svolgerà la jam session organizzata dalla APS La Bella Brezza e dedicata allo sportello antiviolenza Alda Merini.

La serata inizierà alle ore 20 con la cena organizzata dallo sportello Alda Merini durante la quale sarà presentato il progetto del chatbot #NONPOSSOPARLARE, realizzato in collaborazione con l’associazione Save The Woman e la Fondazione De Mari.

Il chatbot, ormai attivo da alcuni mesi sul sito dello Sportello Alda Merini (clicca QUI), è uno strumento rivolto alle donne che desiderano ricevere informazioni e supporto dai centri antiviolenza, in maniera totalmente anonima, immediata e illimitata, essendo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La Presidente di SAVE THE WOMAN, Rosella Scalone, presenterà nei dettagli il progetto da lei ideato e realizzato durante il periodo di pandemia, per dare una risposta concreta alla violenza domestica.

Inoltre, saranno presentati gli altri progetti dello sportello Alda Merini, da alcuni anni punto d'ascolto per le vittime di violenza sul territorio albisolese. Accanto all'attività di accoglienza e di supporto psicologico e legale alle vittime, lo sportello ha da poco iniziato una serie di progetti di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e attività aperte al pubblico al fine di prevenire il fenomeno della violenza negli ambienti familiari, scolastici e sportivi.

Dalle ore 22, prenderà vita la jam session in cui si alterneranno i grandi nomi del jazz nazionale e internazionale, quali Dado Moroni, Emanuele Cisi, Enzo Zirilli, Riccardo Fioravanti e Peter Bernstein, insieme ai corsisti della masterclass “Alb Is Jazz”.

Nell’intervallo, si esibirà l’associazione YOGART Albisola di Simona Parini che, insieme ad altre associazioni del territorio, darà vita, tra il 1 e il 6 luglio, agli eventi di performing arts diffusi sul territorio delle due Albisole.

“Ringraziamo La Bella Brezza che ha voluto dedicare alla tematica della lotta alla violenza sulle donne una delle tre serate di jam session della Masterclass ALB IS JAZZ - spiega la vice presidente dello sportello, Barbara Petracchi - Ogni evento è utile per ricordarci che la violenza di genere non è argomento da trattare soltanto il 25 novembre o l’8 marzo, ma ogni giorno, in ogni momento, per rendere tutti più sensibili alla tematica. La violenza, infatti, si nutre e cresce a causa e nell’indifferenza delle persone”.

La masterclass “Alb Is Jazz”, alla sua prima edizione, vede coinvolti le grandi personalità della musica jazz che, per una settimana intera, dopo le lezioni riservate ai corsisti, improvviseranno aperitivi e jam session presso i locali di Albisola Superiore, Albisola Capo e Albissola Marina.

L'evento, patrocinato dai due comuni albisolesi, ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione De Mari e ha l'obiettivo di far ripartire le associazioni e le attività commerciali del territorio, dopo la chiusura forzata della pandemia, intrattenendo turisti e residenti, che, dal 1 al 6 luglio potranno vivere l'emozione dell'improvvisazione della musica jazz.

La masterclass si chiuderà con due diversi concerti in cui si esibiranno maestri e corsisti, che si svolgeranno il 5 luglio alle ore 21 ad Albisola Superiore, in Piazza del Talian, e il 6 luglio, sempre alle ore 21, ad Albissola Marina, in Piazza della Concordia, con la speciale partecipazione di Rosario Bonaccorso.

L'evento è aperto al pubblico. Per informazioni e prenotazioni in merito alla cena del 3 luglio: Silvia, telefono 3341345435