Alassio, Pietra, Loano e Finale fanno squadra nel segno della salute

"E' per me un piacere invitare gli organi di informazione alla conferenza stampa che avrà luogo giovedì 1° luglio alle ore 11,30 presso lo Yachting Club Sandon's di Alassio per la presentazione del progetto di telemedicina che coinvolgerà, con Alassio capofila, i comuni di Pietra Ligure, Loano e Finale Ligure".

E' lo stesso Marco Melgrati ad annunciare la conferenza stampa, insieme all'Assessore alle Politiche Sanitarie del comune di Alassio Fabio Macheda e al presidente di Alassio Salute, il dottor Francesco Bogliolo.

L'occasione è infatti quella di presentare insieme ai sindaci dei comuni coinvolti, ai vertici dell'Asl e a quanti hanno collaborato alla messa in opera del progetto, il nuovo servizio di telemedicina, prezioso ausilio anche per la popolazione di turisti, ospiti di alberghi, appartamenti e seconde case: un presidio di assistenza sanitaria sicuro e immediato.

"Insieme stiamo lavorando per un territorio sempre più meta turistica sicura - il commento dei 4 sindaci - per lasciarci alle spalle l'emergenza sanitaria e ripartire con entusiasmo. La conferenza stampa di giovedì sarà sicuramente un momento per lanciare, insieme, una grande messaggio di grande positività".​