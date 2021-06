Alassio, vede i carabinieri e fugge: 30enne marocchino arrestato per possesso di cocaina

AGGIORNAMENTO ORE 11.50: arresto convalidato. Il 30enne è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria della stazione di Alassio.

Stanotte la radiomobile della Compagnia carabinieri di Alassio, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina.

L'uomo alla vista dei militari, mentre camminava nella pubblica via, ha iniziato a correre. La sua fuga però, è stata subito interrotta dal fulmineo controllo operato dai carabinieri.

A seguito della perquisizione, il 30enne è stato trovato in possesso di alcune confezioni di cocaina, occultate nelle tasche, suddivise per essere poi spacciate. Stamattina è in programma il processo per direttissima a Savona.

Intanto prosegue il presidio del territorio da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia carabinieri di Alassio.