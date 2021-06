Borgio, ragazza accoltellata alla schiena: trasportata in codice rosso al Santa Corona (FOTO)

E' stato lanciato l'allarme intorno alla mezzanotte per un accoltellamento avvenuto in via Matteotti a Borgio Verezzi.

Una ragazza sarebbe stata infatti ferita alla schiena.

Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure, l'automedica del 118 e i carabinieri.

La giovane, che non sarebbe in pericolo in vita in quanto non avrebbe subito danni agli organi interni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso le indagini delle forze dell'ordine.