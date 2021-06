Camion in panne sulla via Aurelia tra Varazze e Celle: traffico in tilt (FOTO)

Ancora criticità lungo la via Aurelia per un camion in panne tra Varazze e Celle Ligure, nei pressi della salita per raggiungere la zona delle colonie.

L'allarme è stato lanciato questa mattina. Tale evento ha creato ulteriori disagi ad una viabilità già parecchio congestionata a causa del semaforo per la messa in sicurezza del Santa Brigida.

Come oramai noto, gli interminabili lavori di adeguamento idraulico sul rio cellese stanno caratterizzando negativamente il traffico a levante: rallentamenti e code sono all'ordine del giorno.