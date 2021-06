Coronavirus: sei nuovi contagi in regione, tre nella nostra provincia. Numeri che rimangono comunque bassi

Dopo lo ‘zero contagi’ di ieri, in Liguria torna a salire il numero arrivando a 6, sempre fortunatamente irrisorio anche se sale 17, tenuto conto degli 11 membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera tunisina, tutti presi in carico dai servizi territoriali ed isolati in struttura covid.

Sono stati 3.306 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.141 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 551 pari allo 0,18%. Nella nostra provincia si segnalano tre nuovi contagi, a Imperia 1, a Genova uno e nessuno a Spezia. Oggi si registra un morto, una donna di 65 anni a Genova.

Ospedalizzati: 25 (+2); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 10 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 7 (-1); 7 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 125 (-11)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.755 (+298)

Deceduti: 4.351 (+1)