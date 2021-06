Ragazza accoltellata alla schiena: soccorsi mobilitati a Borgio Verezzi

Soccorsi mobilitati questa notte a Borgio Verezzi. L'allarme è stato lanciato attorno alla mezzanotte in via Matteotti e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, una ragazza è stata accoltellata alla schiena. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure, l'automedica e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita. La giovane per fortuna, non avrebbe subito danni agli organi interni. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.